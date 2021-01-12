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Gündem
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 13:06 | Son Güncelleme:

Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ'nün 'mahrem öğretmen' yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

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Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ'nün 'mahrem öğretmen' yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
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Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ'nün 'mahrem öğretmen' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün 'mahrem öğretmen' yapılanmasında yer aldıkları saptanan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararları üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları ekipleri tarafından Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüphelilerin, sorguları devam ediliyor.

 

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