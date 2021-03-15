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Gündem
Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' operasyon: 12 gözaltı

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Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' operasyon: 12 gözaltı

Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem' yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 24'ü muvazzaf, 12'si TSK ile ilişiği kesilmiş 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri bugün sabah saatlerinden itibaren 32 ilde belirlenen 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyon 32 ilde devam ediyor.

 

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