Balıkesir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve korkulan oldu: AY.4.2 alarmıVe korkulan oldu: AY.4.2 alarmı!#Koronavirüs
Şampiyonu aylar önceden açıkladılar 3-1 sonrası işler değişti... Küme düşecek takımlar...Şampiyonu aylar önceden açıkladılar! 3-1 sonrası işler değişti... Küme düşecek takımlar...#Süper Lig
İki komşusunu öldürme suçlamasıyla aranıyor, milyonlarca insan yakalanamasın diye dua ediyorİki komşusunu öldürme suçlamasıyla aranıyor, milyonlarca insan yakalanamasın diye dua ediyor#Çin
SİHAların öncü ismine veda Selçuk Bayraktar: En yakın dava ve yol arkadaşımızdıSİHA'ların öncü ismine veda! Selçuk Bayraktar: En yakın dava ve yol arkadaşımızdı#Özdemir Bayraktar
Tam aşılılar neden hayatını kaybediyor Sebebi belli oldu...Tam aşılılar neden hayatını kaybediyor? Sebebi belli oldu...#Koronavirüs
Taksicilerden sert tepki İBBnin kararı mahkemelik oluyorTaksicilerden sert tepki! İBB'nin kararı mahkemelik oluyor#Taksi
İzmirde yeğeninin ölümüne neden olan hala hakkında yeni detayİzmir'de yeğeninin ölümüne neden olan hala hakkında yeni detay#İzmir
Bankalar muslukları açtı İşte en uygun kredi faizleriBankalar muslukları açtı! İşte en uygun kredi faizleri#Kredi
Elon Musk yine fark attı Dünyanın en zengin iki insanının toplamını bile geçtiElon Musk yine fark attı! Dünyanın en zengin iki insanının toplamını bile geçti#Elon Musk
Bir dönem bu filmle büyüdü... 45 yıl önce bugünBir dönem bu filmle büyüdü... 45 yıl önce bugün!#Arzu Film Arşivinden
Defne Samyeli, Mustafa Sandala açtığı tazminat davasını da kaybettiDefne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı tazminat davasını da kaybetti#Defne Samyeli
İlk çocuklu gelin büyücülükle bile suçlanmıştı: Şimdi sarayında, eşinin tahta geçeceği günü bekliyorİlk çocuklu gelin büyücülükle bile suçlanmıştı: Şimdi sarayında, eşinin tahta geçeceği günü bekliyor#Mette Marit
Ayvalıkta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdiAyvalık'ta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdi#Ege
Evlilik teklifi eski eşleri kızdırdı: Kardeşiyle beni aldattı, ablasıyla nişanlandıEvlilik teklifi eski eşleri kızdırdı: Kardeşiyle beni aldattı, ablasıyla nişanlandı#Kourtney Kardashian
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Küresel Sorunlar, Küresel Çözümler GerektiriyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Küresel Sorunlar, Küresel Çözümler Gerektiriyor#YOUTUBE
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

#FETÖ#Balıkesir#Operasyon

Balıkesir merkezli 22 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen, örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan, örgütün haberleşme aracı ByLock kullanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu

İlgili Haber:İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Balıkesir merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bayburt, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Tunceli, Van’da 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında 7 muvazzaf askeri personel, 6 TSK ile ilişiği kesilmiş askeri personel ve öğrenci, 5 mahrem imam, 16 örgüt evlerinde askeri okullara hazırlanan kişi, 1 polis memuru, 1 ihraç komiser yardımcısı, 3 ihraç devlet memuru, 1 müzahir kurum çalışanı, 5 özel sektör çalışanı ile 1 işsiz gözaltına alındı. 46 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve hesap çizelgeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlgili Haberler:

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!Koray Avcı'dan Selçuk Ural'a sert tepki: O zaman ben de kıroyumLions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı
Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Balıkesir#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!

Koray Avcıdan Selçuk Urala sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Koray Avcı'dan Selçuk Ural'a sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu