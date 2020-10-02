MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBalıkesir merkezli 21 ildeki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
GeriGündem Balıkesir merkezli 21 ildeki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 11:19 | Son Güncelleme:

Balıkesir merkezli 21 ildeki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balıkesir merkezli 21 ildeki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
Abone Olgoogle-news

BALIKESİR merkezli 21 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 23'ü, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, 21 ilde 44 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 10 gün önce, 24 kişi gözaltına alındı. Bazı illerde kontörlü veya ankesörlü telefonlarla arandıkları ve haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair iddialarla suçlanan 23 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i, tutuklanırken, 18'i de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle