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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)-
Haber Giriş: 28.05.2021 - 17:11 | Son Güncelleme:

Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

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Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

Balıkesir merkezli 21 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda, 32 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik dün sabah saatlerinde 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

'Garson' kod adlı gizli tanıktan elde edilen bilgiler doğrultusunda; mahrem imamlar ile operasyonel hat üzerinden irtibatı tespit edilen, örgütün gizli evlerinde sohbetlere katılan ve hizmet veren, sisteme göre kodlamaları yapılan ve haklarında ifade ile teşhis bulunan 28’i aktif görevde 32 emniyet personeli yakalanarak gözaltına alındı. 

32 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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