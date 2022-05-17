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Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

#BALIKESİR#FETÖ#Terör
Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

BALIKESİR merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, farklı meslek gruplarında aktif görevde olan 31 kişi gözaltına alındı.

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesör/kontörlü telefonlar ile ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan, aktif görevdeki 7'si öğretmen, 2'si doktor, 1'i astsubay, 2'si hemşire, 1'i mühendis olmak üzere 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Balıkesir merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt ve Van'da belirlenen 31 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin jandarma karakolundaki işlemleri devam ediyor.

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#BALIKESİR#FETÖ#Terör

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