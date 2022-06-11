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Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

#Balıkesir#Kepsut#Trafik Kazası
Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tanker çarpıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu

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Edinilen ilk bilgilere göre, Balıkesir'in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi’nde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı. Bakan Soylu kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Balıkesir Kepsut-Dursunbey Karayolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 15 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir Valimiz ve tüm birimlerimiz olay yerinde, teyakkuz halinde durumu takip ediyor Hemşehrilerimize geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

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Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

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#Balıkesir#Kepsut#Trafik Kazası

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