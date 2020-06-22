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BALIKESİR (İHA)
Haber Giriş: 22.06.2020 - 15:14,Son Güncelleme:

Balıkesir için sağanak yağış uyarısı

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Balıkesir için sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Balıkesir genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 KG/m2) sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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