Balıkesir gastronomisi Ömür Akkor'un imzasıyla bir atlasta toplandı

Haberin Devamı

Son yıllarda yılın her mevsiminde köy köy, ilçe ilçe Balıkesir’i gezen Ömür Akkor, şehrin gezi rotalarını ve lezzet duraklarını harita ve çizimlerle ‘Balıkesir Gastronomi Atlası’nda anlattı. Edremit’ten Susurluk’a, Bigadiç’ten Ayvalık’a, Dursunbey’den Manyas’a karış karış Balıkesir’i işlediği atlasta Akkor; yeme içme kültürünün, tarihin, görülmesi gereken yerlerin izini sürdü. Balıkesir’de lezzet duraklarını keşfetmek isteyen lezzet tutkunlarını yolculuğa çıkaracak kitap; Balıkesir Kahvaltısı, Balıkesir Peynir Atlası ve Anıt Zeytin Ağaçları Atlası gibi özel bölümler içeriyor. Balıkesir’in kendine özgü ve zengin mutfak kültürü gözler önüne seriliyor.

Dün akşam Mihrabat Korusu’nda yapılan tanıtım lansmanında ‘Balıkesir Gastronomi Atlası’ Ketebe Yayınları vesilesiyle seyahat ve yemek severlerin beğenisine sunuldu. Gerçekleştirilen programa; Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da katılım sağladı.

Haberin Devamı

“DÖRT MEVSİMİNDE BALIKESİR’İ KÖY KÖY, İLÇE İLÇE GEZDİM”

Balıkesir’in zengin mutfak kültürünün ele alındığı esere ilişkin konuşan Ömür Akkor,“Balıkesir Ticaret ve Sanayi Odaları, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek bu atlası hazırlamaya başladık. Bu fikirden yola çıkarak son iki yılda yoğun bir şekilde, özellikle her mevsiminde köylerinin ve ilçelerinin mutfağını deneyimledim” dedi.

“HEPSİNİN KENDİNE ÖZGÜ TADI VAR”

Balıkesir mutfağının çeşitliliğini ve zenginliğini vurgulayan Ömür Akkor, “Lezzet yolunda binlerce kilometre süren seyahatlerimin tecrübesi ile Balıkesir’in malzeme ve çeşitlilik açısından çok farklı olduğunu gördüm. Balıkesir’de yediğim kaymakların, höşmerimin, etin, kuzunun son derece kendine özgü bir tadının olduğunu ve coğrafyanın yapısına göre değişen zengin bir tat yelpazesi sunduğunu söyleyebilirim. Her bir ilçenin kendine özgü mutfak anlayışımı gözlemledim. Örneğin Bigadiç’e gittiğimde et ve ürünlerinin Havran’a gittiğimde ise keşkeğin farklılaştığını gözlemledim. Hepsi ayrı bir zenginlik” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

“BALIKESİR’İN KEŞKEĞİ BAMBAŞKA”

Akkor, "Bu kitap sürecinde Balya’nın esmer höşmerimi beni en şaşırtan lezzetler arasında yerini aldı. Bir diğeri de Balıkesir keşkekleri. Her yörenin keşkeği farklıdır ancak Balıkesir’inki bambaşka; pilav, nohut ve et üst üste. Her ilçesini detaylarıyla Balıkesir Gastronomi Atlası’nda bulabilirsiniz" dedi.

“50’NİN ÜZERİNDE PEYNİR ÇEŞİTLİLİĞİYLE TÜRKİYE’NİN BU ANLAMDA EN ZENGİN İLÇESİ”

Akkor, 50’nin üzerinde peynir çeşitliliğin olduğuna dikkat çekerek “Ayvalık tarafına gittiğinizde Ege mutfağının hâkimiyetine rastlıyoruz, zeytin için bir cennet diyebiliriz. Giritliler’in mutfak etkisini de sıkça görebiliyoruz. Kepsut, Dursunbey gibi dağ ilçeleri ise Yörük mutfağı çeşitliliğine sahip. Hem Marmara hem Ege’ye hâkim hem dağlık hem denize kıyısı var hem mübadiller yaşıyor hem Yörüklerin yuvası olması hasebi ile çeşitliliği çok fazla” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

“HEM ÇEŞİTLİ HEM DE EKONOMİK”

Şehrin bir mutfak kimlik perspektifi olduğunu vurgulayan Akkor, “Her yemeğin yapılış kültürü var. Bursa ile komşu olmasına rağmen mutfağı birbirinden tamamen farklı. Balıkesir’de benim ilk üç favori yemeğim Havran keşkeği, Balya höşmerimi, Dursunbey ekmekleri diyebilirim. Bu atlasla herkesin bu bayram ve yaz tatilinde Balıkesir’i keşfetmesini arzuluyorum. Çünkü Balıkesir’de yemek kültürü çeşitli olduğu kadar ekonomiktir” ifadelerini kullandı.