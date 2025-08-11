×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir depremini değerlendiren uzman isim uyardı: 'Bir tümör gibi büyüyor'

Güncelleme Tarihi:

#Prof. Dr. Osman Bektaş#Balıkesir Depremi#Uşak Bloğu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 09:49

Dün akşam saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,1'lik depremi değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, bu tür büyük depremlerin süreceğini dile getirdi. Aydın, İzmir, Manisa, Isparta, Afyon ve Muğla bölgelerine doğru deprem kümesinin genişleyeceğini belirten Bektaş, "Bu deprem, dikkat ederseniz 69'dan günümüze kadar bir tümör gibi büyüdü ve genişledi. Genişlemeye de devam edecek" ifadelerini kullandı.

1 /44
Balıkesirdeki 6.1lik depremin yarattığı hasar ajans fotoğraflarına böyle yansıdı
2 /44
Balıkesirdeki 6.1lik depremin yarattığı hasar ajans fotoğraflarına böyle yansıdı
3 /44
Balıkesirdeki 6.1lik depremin yarattığı hasar ajans fotoğraflarına böyle yansıdı
4 /44
Balıkesirdeki 6.1lik depremin yarattığı hasar ajans fotoğraflarına böyle yansıdıTüm Fotoğraflar
Haberin Devamı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi. Depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralandı.

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş CNN Türk ekranlarında depremi değerlendirdi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bektaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Kesinlikle beklenen bir depremdi. Depremin verileri daha önce biliniyordu. Güneyden gelen bir stres transferi vardı. Rodos tarafından bu istikamete sürekli stres transferi vardı. 4-5 büyüklüğündeki depremlerle güneyden kuzeye doğru bir transfer vardı. Depremin olduğu yer Uşak bloğu. Ege Bölgesi'ne baktığınız zaman bölgenin aktif faylarla bloklara bölünmüş olduğunu görürsünüz.

Haberin Devamı

Balıkesir depremini değerlendiren uzman isim uyardı: Bir tümör gibi büyüyor

UŞAK BLOĞU 1969'DAN BU YANA 6'DAN BÜYÜK DEPREMLER ÜRETTİ

Bunlardan en büyüğü Uşak bloğudur. Uşak bloğu kuzeyden Simav fayı, güneyden Gediz fayıyla sınırlandırılan bölgenin en büyük deprem oluşturan bloğudur. Sındırgı depremi, bu bloğun kuzeyindeki Simav fayınının kuzeybatısında oldu. Uşak bloğunun geçmişine bakarsanız, Uşak bloğu sürekli olarak deprem üretiyor. Bu depremler Uşak bloğu üzerinde bir deprem kümesi oluşturdu. Bu olay 1969 ile 2025 yılı arasında 6'dan büyük yani 6 ile 7 arasında deprem gelişti. Depremler Uşak bloğunun karşılıklı fayları üzerinde stres transferleriyle gerçekleşti.

Gözden KaçmasınBalıkesirdeki 6.1lik deprem: 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı Bölge havadan görüntülendiBalıkesir'deki 6.1'lik deprem: 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı! Bölge havadan görüntülendiHaberi görüntüle

Bunu nereden anlıyoruz, olaya bakalım. 1969 yılına gidelim, yani Uşak bloğunun güneyindeki Gediz fayına bakalım. 1969'da Alaşehir depremi oluyor. 6-7 arasında büyük bir deprem. Bu depremin stres transferiyle 1 yıl sonra Gediz depremi oluyor. O da 6 ile 7 arasında bir deprem. Deprem durmuyor. 1971 yılında Uşak bloğunun güneyine doğru iniyoruz, Burdur depremini yaşıyoruz, yine büyük bir deprem. Deprem yine durmuyor, 1995'te bloğun içerisinde Dinar depremi, 2002'de de Afyon depremini yaşıyoruz, o da 6 ile 7 arasında bir deprem. Bugüne geldiğimiz zaman bloğun kuzeybatısında 6,1'lik Sındırgı depremini yaşıyoruz.

Haberin Devamı

Balıkesir depremini değerlendiren uzman isim uyardı: Bir tümör gibi büyüyor

'BİR TÜMÖR GİBİ... GENİŞLEMEYE DEVAM EDECEK'

Soru şu, bu deprem Uşak bloğunun son depremi midir? Hayır. Bu deprem, dikkat ederseniz 69'dan günümüze kadar bir tümör gibi büyüdü ve genişledi. Genişlemeye de devam edecek. Yani Uşak bloğunun etrafındaki faylar zaman içerisinde tetiklenecek, etkilenecek, deformasyona uğrayacak ve bu tümör, deprem tümörü veya deprem kümesi, genişlemeye devam edecek. Nasıl ki 1969'dan bu yana 6 üzerinde depremler ürettiyse bu durum devam edecek.

Gözden KaçmasınŞener Üşümezsoy bir deprem görünüyor deyip tek tek bölgeleri saymıştı Aylar önceki konuşması sosyal medyayı salladıŞener Üşümezsoy 'bir deprem görünüyor' deyip tek tek bölgeleri saymıştı! Aylar önceki konuşması sosyal medyayı salladıHaberi görüntüle

Balıkesir depremini değerlendiren uzman isim uyardı: Bir tümör gibi büyüyor

"TÜRKİYE'NİN DEFORMASYONU SÜREKLİDİR"

Niçin devam edecek? Çünkü Uşak deformasyonu süreklidir. Türkiye'nin deformasyonu süreklidir. Kuzeyde Avrasya güneyde Arap levhası ile Afrika levhaları arasında sıkışan Anadolu'nun deformasyonu devam edecek. Bu süreklilik devam ettiği sürece bu depremlerde devam edecek.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGoogle sarsıntıyı bu kez 30 sn önceden haber verdi Kahramanmaraş depreminde sınıfta kalmıştı...Google sarsıntıyı bu kez 30 sn önceden haber verdi! Kahramanmaraş depreminde sınıfta kalmıştı...Haberi görüntüle

6 büyüklüğünde bir deprem uluslararası standartlarda bir yıkıntı veyahutta bir zarar vermemesi gerekirken, maalesef yapı stoğunun çok zayıf olması nedeniyle bazı evlerde hasar görülmüştür. Ama tekrar ediyorum bu tür depremler yıkıcı depremler sayılmaz artık. 6 büyüklüğünde bir depremin hasarından söz etmememiz lazım."

Balıkesir depremini değerlendiren uzman isim uyardı: Bir tümör gibi büyüyor

Bazı vatandaşlar geceyi Sındırgı Atatürk Şehir Stadyumu'nda geçirdi. 

'MANİSA-İZMİR, AYDIN MUĞLA, ISPARTA, AFYON YÖRELERİNE DOĞRU GENİŞLEYECEK'

X hesabından da depreme ilişkin paylaşımlar yapan Bektaş, Uşak bloğunun büyük depremler üretmeye devam edeceği uyarısını yineledi.

Bektaş, deprem kümesinin genişleyeceği bölgelere dair bilgi vererek, şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

"Uşak merkezli, kuzeyden Simav Fayı, güneyden Gediz Fayı ile sınırlı olan Uşak bloğu 1969-2025 yılları arasında 6 büyük (M 6-7) deprem üretti. Deprem kümesi bloğu oluşturan fayların karşılıklı stres transferiyle gerçekleşti. Sındırgı 6,1 depremi büyüyen deprem kümesinin son ürünü olmayacak. Deprem kümesi batıda Manisa-İzmir; Güneyde Aydın-Muğla; doğuda Isparta, Afyon yörelerine doğru genişleyecek. Neden? Uşak bloğunun deformasyonu ve çevre bloklara olan etkisi sürekli olan Ege deformasyonun bir ürünüdür."

Gözden KaçmasınDeprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal uyardı: Daha büyük deprem olabilirDeprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal uyardı: Daha büyük deprem olabilirHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Prof. Dr. Osman Bektaş#Balıkesir Depremi#Uşak Bloğu

BAKMADAN GEÇME!