Balıkesir depremini değerlendiren uzman isim uyardı: 'Bir tümör gibi büyüyor'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi. Depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralandı.

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş CNN Türk ekranlarında depremi değerlendirdi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bektaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Kesinlikle beklenen bir depremdi. Depremin verileri daha önce biliniyordu. Güneyden gelen bir stres transferi vardı. Rodos tarafından bu istikamete sürekli stres transferi vardı. 4-5 büyüklüğündeki depremlerle güneyden kuzeye doğru bir transfer vardı. Depremin olduğu yer Uşak bloğu. Ege Bölgesi'ne baktığınız zaman bölgenin aktif faylarla bloklara bölünmüş olduğunu görürsünüz.

UŞAK BLOĞU 1969'DAN BU YANA 6'DAN BÜYÜK DEPREMLER ÜRETTİ

Bunlardan en büyüğü Uşak bloğudur. Uşak bloğu kuzeyden Simav fayı, güneyden Gediz fayıyla sınırlandırılan bölgenin en büyük deprem oluşturan bloğudur. Sındırgı depremi, bu bloğun kuzeyindeki Simav fayınının kuzeybatısında oldu. Uşak bloğunun geçmişine bakarsanız, Uşak bloğu sürekli olarak deprem üretiyor. Bu depremler Uşak bloğu üzerinde bir deprem kümesi oluşturdu. Bu olay 1969 ile 2025 yılı arasında 6'dan büyük yani 6 ile 7 arasında deprem gelişti. Depremler Uşak bloğunun karşılıklı fayları üzerinde stres transferleriyle gerçekleşti.

Bunu nereden anlıyoruz, olaya bakalım. 1969 yılına gidelim, yani Uşak bloğunun güneyindeki Gediz fayına bakalım. 1969'da Alaşehir depremi oluyor. 6-7 arasında büyük bir deprem. Bu depremin stres transferiyle 1 yıl sonra Gediz depremi oluyor. O da 6 ile 7 arasında bir deprem. Deprem durmuyor. 1971 yılında Uşak bloğunun güneyine doğru iniyoruz, Burdur depremini yaşıyoruz, yine büyük bir deprem. Deprem yine durmuyor, 1995'te bloğun içerisinde Dinar depremi, 2002'de de Afyon depremini yaşıyoruz, o da 6 ile 7 arasında bir deprem. Bugüne geldiğimiz zaman bloğun kuzeybatısında 6,1'lik Sındırgı depremini yaşıyoruz.

'BİR TÜMÖR GİBİ... GENİŞLEMEYE DEVAM EDECEK'

Soru şu, bu deprem Uşak bloğunun son depremi midir? Hayır. Bu deprem, dikkat ederseniz 69'dan günümüze kadar bir tümör gibi büyüdü ve genişledi. Genişlemeye de devam edecek. Yani Uşak bloğunun etrafındaki faylar zaman içerisinde tetiklenecek, etkilenecek, deformasyona uğrayacak ve bu tümör, deprem tümörü veya deprem kümesi, genişlemeye devam edecek. Nasıl ki 1969'dan bu yana 6 üzerinde depremler ürettiyse bu durum devam edecek.

"TÜRKİYE'NİN DEFORMASYONU SÜREKLİDİR"

Niçin devam edecek? Çünkü Uşak deformasyonu süreklidir. Türkiye'nin deformasyonu süreklidir. Kuzeyde Avrasya güneyde Arap levhası ile Afrika levhaları arasında sıkışan Anadolu'nun deformasyonu devam edecek. Bu süreklilik devam ettiği sürece bu depremlerde devam edecek.

6 büyüklüğünde bir deprem uluslararası standartlarda bir yıkıntı veyahutta bir zarar vermemesi gerekirken, maalesef yapı stoğunun çok zayıf olması nedeniyle bazı evlerde hasar görülmüştür. Ama tekrar ediyorum bu tür depremler yıkıcı depremler sayılmaz artık. 6 büyüklüğünde bir depremin hasarından söz etmememiz lazım."

Bazı vatandaşlar geceyi Sındırgı Atatürk Şehir Stadyumu'nda geçirdi.

'MANİSA-İZMİR, AYDIN MUĞLA, ISPARTA, AFYON YÖRELERİNE DOĞRU GENİŞLEYECEK'

X hesabından da depreme ilişkin paylaşımlar yapan Bektaş, Uşak bloğunun büyük depremler üretmeye devam edeceği uyarısını yineledi.

Bektaş, deprem kümesinin genişleyeceği bölgelere dair bilgi vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Uşak merkezli, kuzeyden Simav Fayı, güneyden Gediz Fayı ile sınırlı olan Uşak bloğu 1969-2025 yılları arasında 6 büyük (M 6-7) deprem üretti. Deprem kümesi bloğu oluşturan fayların karşılıklı stres transferiyle gerçekleşti. Sındırgı 6,1 depremi büyüyen deprem kümesinin son ürünü olmayacak. Deprem kümesi batıda Manisa-İzmir; Güneyde Aydın-Muğla; doğuda Isparta, Afyon yörelerine doğru genişleyecek. Neden? Uşak bloğunun deformasyonu ve çevre bloklara olan etkisi sürekli olan Ege deformasyonun bir ürünüdür."