Balıkesir Bursa yolu açık mı? İşte, güncel Balıkesir yol durumu bilgileri

Balıkesir Bursa yolu pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde kar ve tipiden saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu çift yönlü trafiğe açıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yolun çift yönlü açıldığı belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Balıkesir-Susurluk kara yolunda tipi şeklindeki yoğun kar yağışı nedeniyle gece saatlerinden itibaren araçların kayması sonucunda yolun bazı noktalarda kapanması üzerine Valiliğimiz koordinasyonu altında bütün imkanlar kullanılarak yürütülen çalışmalar neticesinde kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır. Yolda beklemek zorunda kalan vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır için teşekkür ediyoruz."

BURSA'DA SON DURUM

Bursa'da, 4 gündür aralıklarla kar ve soğuk hava etkili oluyor.



Kent merkezinde devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı. Yüksek kesimlerde ise tipi görülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.



Kar ile, soğuk hava da etkisini hissettiriyor. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü.

Şehir merkezinde yüz yüze eğitime bugün ara verilirken, özellikle işçi servisleri ve özel araçlarıyla yola çıkan sürücüler, bazı bölümlerdeki buzlanmadan dolayı zor anlar yaşadı.



Bursa'da karın aralıklarla hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

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KARAYOLLARINDA SON DURUM

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Sakarya yolunun 19-20. kilometrelerinde drenaj çalışmaları nedeniyle araç alt geçidi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmit ve Sakarya yönlerindeki kavşaklardan sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Tosya-Osmancık yolunun 43-46, Trabzon-Gümüşhane yolunun 25-31, Göksun-Elbistan yolunun 5-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve diğer yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönden kontrollü sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12, Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ



Bursa-İzmir Otoyolu'nda oluşan uzun araç kuyruğu dronla havadan görüntülendi.

