Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor! 786 artçı deprem meydana geldi

HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Deprem#Sarsıntı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 10:23

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 786 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 786 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.

786 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra, 12 Ağustos saat 09.00 itibarıyla 786 artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan deprem sayısı 17'dir." ifadeleri kullanıldı.

#Balıkesir#Deprem#Sarsıntı

