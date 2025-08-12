Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor! 786 artçı deprem meydana geldi

Haberin Devamı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 786 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra, 12 Ağustos saat 09.00 itibarıyla 786 artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan deprem sayısı 17'dir." ifadeleri kullanıldı.