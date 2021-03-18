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Hurriyet.com.tr/ÖZEL
Haber Giriş: 18.03.2021 - 20:44 | Son Güncelleme:

Balıkesir Barosu'na bağlı avukat evinde ölü bulundu

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Balıkesir Barosu'na bağlı avukat evinde ölü bulundu

Kısa bir süre önce eşinden boşanıp, Susurluk'ta bulunan evinde yalnız yaşayan Balıkesir Barosu’na üye avukat İsmail Kavşut, evinde ölü bulundu. Ölüm sebebiyle ilgili otopsi sonucu beklenirken, Kavşut'un kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde evinde ölü bulunan avukat İsmail Kavşut hakkında ilk açıklamayı Balıkesir Baro Başkanı Erol Kayabay yaptı.

Erol Kayabay “Ölüm nedeni ile ilgili net bir bilgimiz henüz yok. Kalp krizi geçirmiş olabilir."  ifadelerini kullanırken, Kavşut’un cansız bedeni otopsi işlemi için morga götürüldü. 

Av. Kavşut’un bir süre önce eşinden boşandığı Susurluk’ta bulunan evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.

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