Balıkesir Barosu'na bağlı avukat evinde ölü bulundu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde evinde ölü bulunan avukat İsmail Kavşut hakkında ilk açıklamayı Balıkesir Baro Başkanı Erol Kayabay yaptı.

Erol Kayabay “Ölüm nedeni ile ilgili net bir bilgimiz henüz yok. Kalp krizi geçirmiş olabilir." ifadelerini kullanırken, Kavşut’un cansız bedeni otopsi işlemi için morga götürüldü.

Av. Kavşut’un bir süre önce eşinden boşandığı Susurluk’ta bulunan evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.

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