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Balıkçının ağına 50 kiloluk fener balığı takıldı

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#Çanakkale#Gökçeada#Fener Balığı
Balıkçının ağına 50 kiloluk fener balığı takıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 15:32

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde balıkçı İlker Özdemir'ın ağına, Saros Körfezi'nde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığında fener balığı takıldı.

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Gökçeada’dan 11 metrelik, 'Kızılema' isimli teknesiyle Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir ve arkadaşları Zürafa Kayalıkları mevkisine ağları bıraktı. Bir süre sonra ağını toplamaya başlayan Özdemir ve arkadaşları bir süre sonra ağa yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda, 50 kilogram ağırlığında fener balığının takıldığını fark etti.

Balıkçının ağına 50 kiloluk fener balığı takıldı

Dev balığı güçlükle tekneye çeken Özdemir ve arkadaşları o anları kamerayla kaydetti. Bu kadar büyük bir fener balığını ilk defa yakaladığını söyleyen Özdemir, "Muhteşem bir balık. Bu bölgede daha önce bu kadar büyüğüne hiç rastlamadım" dedi.

Balıkçının ağına 50 kiloluk fener balığı takıldı

Balıkçının ağına 50 kiloluk fener balığı takıldı

 

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#Çanakkale#Gökçeada#Fener Balığı

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