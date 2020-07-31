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Haber Giriş: 31.07.2020 - 18:45,Son Güncelleme:

Balıkçıların oltasına takılan köpek balığı, kanca çıkartılarak serbest bırakıldı

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Balıkçıların oltasına takılan köpek balığı, kanca çıkartılarak serbest bırakıldı
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Antalya’da amatör balıkçılar, bin 200 metre derinlikte oltalarına takılan köpek balığını yüzeye çıkarıp balığın ağzındaki kancayı çıkardıktan sonra tekrar denize bıraktı.

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Tatil Merkezi’nde 3 amatör balıkçı akya cinsi balık avlamak için denize açıldı. Yaklaşık bin 200 metre derinliğine ulaşan balıkçılar oltalarını denize bıraktı

Bir süre sonra balıkçılardan birinin oltasına camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Balıkçılar yaklaşık 1 buçuk saatlik bir çalışmayla balığı su yüzeyine çıkardı.

Balıkçılar oltaya takılan balığı gördüklerinde şaşkınlıklarını, “Maalesef yine bir köpek balığı, bayağı büyükmüş. Bu daha da büyük, çok büyük. Şuna bakar mısın.

Balığa ve elimize dikkat edelim” sözleriyle dile getirdi. Balıkçılar, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki köpek balığını avlanması yasak bir tür olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.

Balıkçılar, balığı yakalama ve kurtarma anlarını da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir hafta önce de dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne yine aynı cinsten bir dev köpek balığı ölüsü vurmuştu. Cankurtaranların kıyıya çıkardığı balıkla yerli ve yabancı turistler hatıra fotoğrafı çektirmişti.

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