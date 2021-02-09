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Gündem
DHA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 00:53 | Son Güncelleme:

Balıkçıların kamerasına 15 metrelik oluklu balina takıldı

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Balıkçıların kamerasına 15 metrelik oluklu balina takıldı
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Adana'nın Karataş ilçesinde denize açılan balıkçıların teknesinin yanından 15 metre uzunluğunda oluklu balina geçti. İlk kez balina gören balıkçılar, heyecanla telefonlarına sarılarak bu anı anbean görüntüledi.

 

Karataş ilçesinde Akdeniz'e balık tutmak için tekne ile açılan balıkçılar, kıyıdan yaklaşık 16 kilometre uzakta oluklu balina ile karşılaştı. Bir süre teknenin yanından ilerleyen balinayı gören balıkçılar, heyecanla telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirmek istedi. Balinanın teknenin yanında yüzdüğü anlar, balıkçılar tarafınan anbean kaydedildi. Balina, birkaç dakika sonra teknenin yanından uzaklaşarak gözden kayboldu.

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