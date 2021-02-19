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Güven ÖZGÜL/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 19.02.2021 - 08:18 | Son Güncelleme:

Balıkçıların ağına takıldı! 2,5 metre boyunda, 77 kilo ağırlığında...

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Balıkçıların ağına takıldı! 2,5 metre boyunda, 77 kilo ağırlığında...
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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde balıkçıların ağına 2,5 metre boyunda, 77 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. 3 balıkçı, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla tekneye çıkardıkları balığı bir otele 1000 TL'ye sattı.

Merkez Çukurova ilçesindeki Topalak Mahallesi'nde önceki gün tekneyle Seyhan Baraj Gölü'ne açılan balıkçılar Faruk Aydın, Ferdi Kan ve Ahmet Dalgıç'ın ağlarına büyük bir balık takıldı. Balıkçılar, 2 saat uğraşıp, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı. Ağlarına takılan balığın, 2,5 metre boyunda, 77 kilo ağırlığında yayın balığı olduğunu fark eden balıkçılar hem sevinç hem de şaşkınlık yaşadı.

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'ANLATILMAZ, YAŞANACAK BİR OLAYDI'

Meslek hayatı boyunca karşılaştığı en büyük balığı tuttuğunu kaydeden balıkçılardan Ferdi Kan, "Nasıl olduğuna çok şaşırdık, uzun uğraşlar sonucu tekneye aldık. Anlatılmaz, yaşanacak bir olaydı. Bir otele 1000 TL karşılığında sattık" dedi.

Balıkçıların ağına takıldı 2,5 metre boyunda, 77 kilo ağırlığında...

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