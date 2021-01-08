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GeriGündem Balıkçıların ağına 300 kiloluk ay balığı takıldı
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Ayhan ACAR - DHA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 23:37 | Son Güncelleme:

Balıkçıların ağına 300 kiloluk ay balığı takıldı

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Aydın'ın Kuşadası açıklarında balıkçıların ağına nesli tükenmekte olan ay balığı takıldı. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen balıkçılar balığın resmini çektikten sonra balığı denize bıraktılar.

Kuşadası açıklarında Ali bey isimli tekne, ağlarını denize bıraktı. Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, güneş veya ay balığı olarak bilinen balığın ağlarına takıldığını gördü. Büyük şaşkınlık yaşayan balıkçılar, yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki ay balığını iple bağlayarak, ağlardan kurtardı. Nesli tehlike altında olan ay balığı, daha sonra ip kesilerek denize bırakıldı. Balıkçılar o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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