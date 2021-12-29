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Balıkçılar, kısmen donan Van Gölü'ne buzları kırarak açıldı

#VAN#Van Gölü#Balıkçı

Van Gölü’nün kıyı kesimleri, etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tutunca balıkçılar zor anlar yaşadı. Sıcaklığın yer yer sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü bölgede balıkçılar, teknelerinin güzergahındaki buz tabakasını kırarak göle açılıyor. Gevaş ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde balıkçılık yapan Kamuran Tayfur, yaklaşık bir haftadır bu durumu yaşadıklarını söyledi.

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Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı, yer yer sıfırın altında 12 dereceye kadar düşünce, Van Gölü’nün kıyı kesimlerindeki sığ bölgeler ile dere ve akarsular dondu. Göl yüzeyinde oluşan buz tabakası, balıkçılara zor anlar yaşattı. Gevaş ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde balıkçılar, teknelerinin güzergahındaki buz kütlelerini demir ve tahta çubuklarla kırdıktan sonra göle açılıyor.

Bölgede balıkçılık yapan Kamuran Tayfur, "Göle açılırken teknelerimiz buz nedeniyle biraz zorlanıyor. Biz de önce teknenin önündeki buzları kırıyoruz, sonra göle açılıyoruz. Saat 09.00'a kadar hava çok soğuk, sonraki saatler biraz daha iyi. Zorlu hava koşullarında gölde balık avlıyoruz. Bu yıl kış mevsimi daha şiddetli geçiyor. Yaklaşık bir haftadır bu da durumu yaşıyoruz" dedi.

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#VAN#Van Gölü#Balıkçı

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