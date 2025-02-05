Balıkçılar dertli... Hamsinin boyu kısaldı

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SU Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Başkanı Ramazan Özkaya, müsilaj nedeniyle Marmara’da balık avcılığının bitme noktasına geldiğini söyledi. “Marmara, balıkçılar için ölüm fermanı olmaya başladı” diyen Özkaya şunları söyledi:

“Müsilaj, suyun oksijen seviyesini azaltarak balıklar ve diğer deniz canlıları için yaşanmaz bir ortam yaratıyor. 2025 yılında tekrar başlaması, balıkçılık açısından ciddi tehdit oluşturuyor. Bu felaket nedeniyle bazı balıkçılar çareyi avcılık yapmak amacıyla Karadeniz ve Ege gibi denizlere gitmekte buluyor. 2024 balık avcılığı verileri henüz açıklanmadı. 2023’ü baz alırsak 420 bin ton balık avlanmış. Bunun yüzde 12’lik kısmı Marmara’ya ait. Yani Marmara’nın balıkçılık geliri 1.83 milyar lira.

‘YUMURTALARI ÖLDÜRÜYOR’

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Eğer önlem alınmaz ve müsilaj sorunu kalıcı olarak çözülmezse bu gelir büyük oranda ortadan kalkacak. Müsilaj sebebiyle balıkçıların gelirlerinde yüzde 55 azalma yaşanırken, bakım ve onarım masraflarından doğan giderleri ise yüzde 277 artış gösterdi. Müsilaj balık yumurtalarını da öldürüyor. Bu da gelecek dönemdeki stoğu etkileyecek. Yapılan araştırmalar son zamanlarda iklim değişikliği nedeniyle hamsinin boyunun küçüldüğünü, hatta büyümeyeceğini gösteriyor. Şu anda Türkiye’de 9 santim altında hamsi avcılığı yasak ancak bu sınır komşu Gürcistan’da 7 santim. Ayrıca neredeyse her hafta Süveyş kanalından Türkiye’ye yeni bir istilacı tür giriş yapıyor. Son olarak gelen pijamalı balık türü hem ekonomik değeri olmaması hem de diğer deniz canlılarına verdiği zarar nedeniyle kayıplara yol açıyor. Balıkçılara zarar gören ağlar ve balıkçı gemilerinin tamir ve bakımlarını yapabilmek için ağ ve boya gibi malzeme desteği sağlanmalı. Hazine destekli tarımsal kredilere daha kolay ulaşmalılar. Müsilaj felaketinden etkilenen balıkçılara iki yıl ödemesiz kredi imkanı verilmeli. Marmara’daki kirliliğin oluşumunda sorumluluğu olan kurum, kuruluş, sektör ve firmaların tespit edilerek, yaratmış oldukları müsilaj felaketi nedeniyle balıkçıların av kayıplarının tazmin edilmesini de istiyoruz.”