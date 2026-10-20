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Balıkçı teknesinde feci olay: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Tekne#Balıkçı#Trabzon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 17:11

Trabzon’da balıkçı teknesindeki acı olay teknedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Tekneyle avlanırken ağ çekmede kullanılan vinç sistemi üzerine devrilen İzzet Sırtbaşı (40) hayatını kaybetti, 3 balıkçı yaralandı.

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Olay, dün öğle saatlerinde denizin 30 mil açığında meydana geldi. Akçaabat’tan tekneyle denize açılan balıkçılar, avladıkları palamutları makarayla tekneye çekmeye başladı. Bu sırada halatın kopması sonucu vinç sistemi balıkçıların üzerine devrildi.

Balıkçı teknesinde feci olay: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Olayda, 4 balıkçı yaralandı. İhbar üzerine başka bir tekne ile Araklı Limanı’na getirilen balıkçılar ambulanslarla Araklı Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuk babası İzzet Sırtbaşı kurtarılamadı. Sırtbaşı’nın cenazesi, memleketi Ordu’nun Gölköy ilçesinde toprağa verildi.

Balıkçı teknesinde feci olay: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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Öte yandan olay anı, balıkçı teknesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vinç sisteminin ağı çeken balıkçıların üzerine devrildiği ve balıkçıların yaşadığı panik anları yer aldı. 

Balıkçı teknesinde feci olay: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Balıkçı teknesinde feci olay: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

 

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#Tekne#Balıkçı#Trabzon

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