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Balıkçı teknesinde 193 kaçak göçmen yakalandı

#Tekirdağ#Şarköy#Göçmen
Balıkçı teknesinde 193 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında balıkçı teknesiyle yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 193 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

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Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği bir balıkçı teknesini durdurdu. Yapılan kontrollerde Yunanistan'a gitmeye çalışan farklı uyruklardan 193 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler tekne ile birlikte Şarköy Limanı'na getirildi.

SU VE YİYECEK İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya limana gelerek göçmenlerle ilgili işlemleri takip etti. Göçmenlerin aç ve susuz olduklarını söylemeleri üzerine Kılınçkaya, yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılanmasını istedi. Limandaki işlemlerin ardından göçmenler, havanın soğuk olması nedeniyle daha önce kapatılan ve kullanılmayan Şarköy Cezaevi'ne nakledildi. Burada ihtiyaçları giderilecek olan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne gönderilecek.

'TEKNEYİ YABANCI UYRUKLU KİŞİ KULLANIYOR'

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Şarköy Kaymakamı Kılınçkaya, göçmenlerin denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Yunanistan'da gitmek isterken yakalandığını söyledi. Göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılandığını ve işlemlerinin sürdüğünü kaydeden Kılınçkaya, daha sonra İl Göç İdaresi'ne gönderileceğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı ilk incelemede kaçak göçmenlerin bulunduğu tekneyi de yabancı uyruklu kaptanın kullandığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Tekirdağ#Şarköy#Göçmen

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