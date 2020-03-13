Balıkçı teknesinde 125 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde göçmenlerin bulunduğu istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerce durdurulan teknedeki 51 Afganistan, 26 Mısır, 20 İran, 10 Suriye, 8 Pakistan, 5 Irak, 3 Sri Lanka, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 125 göçmen yakalandı. Öte yandan, teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 4 kişi ise gözaltına alındı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.