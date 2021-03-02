Balıkçı teknesi alabora oldu

Teknedekilerden H.G. yüzerek karaya çıkarken, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Kadir Dağdelen ve Coşkun Yılmaz'ın cansız bedenleri bulundu. Dağdelen ve Yılmaz’ın cansız bedenleri otopsi için Silifke Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, acı olayı haber alan yakınları gözyaşı döktü.