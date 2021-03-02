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Gündem
Mehmet OKUR / DHA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Balıkçı teknesi alabora oldu

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Balıkçı teknesi alabora oldu

MERSİN’in Silifke ilçesi Arkum Mahallesi’nde, önceki gün 23.00 sıralarında 3 kişilik grup, balık avlamak için tekneyle denizle bağlantısı olmayan küçük göle açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu.

Teknedekilerden H.G. yüzerek karaya çıkarken, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Kadir Dağdelen ve Coşkun Yılmaz'ın cansız bedenleri bulundu. Dağdelen ve Yılmaz’ın cansız bedenleri otopsi için Silifke Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, acı olayı haber alan yakınları gözyaşı döktü.

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