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Balıkçı malzemeleri satan esnafın katili en yakınındaki çıktı

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#Hatay#Cinayet#Polis
Balıkçı malzemeleri satan esnafın katili en yakınındaki çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 11:00

Hatay'da ormanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan, balıkçı malzemeleri satıcısı Ali Altıngöz'ün (53), cinayet şüphelisinin arkadaşı E.A. olduğu ortaya çıktı. E.A., tutuklandı.

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Olay, 5 Ağustos'ta sabah saatlerinde, Belen ilçesi Müftüler Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Çevredekiler, 31 KAT 38 plakalı otomobilin yanında, yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Ali Altıngöz olduğu belirlenen kişinin bıçaklanıp öldürüldüğünü tespit etti. İskenderun'da balıkçı malzemeleri sattığı belirtilen esnaf Ali Altıngöz'ün cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Altıngöz'ün ölümüne ilişkin kapsamlı araştırma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip şüphelinin Altıngöz'ün arkadaşı E.A. olduğunu belirledi. Suç aleti bıçakla yakalanan ve suçunu itiraf eden E.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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Balıkçı malzemeleri satan esnafın katili en yakınındaki çıktı

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#Hatay#Cinayet#Polis

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