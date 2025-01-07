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Balıkçı Kenan'ın acı günü: 'Kendim için aldığım mezara kendi torunum giriyor'

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#İstanbul#Beylikdüzü#Motosiklet
Balıkçı Kenanın acı günü: Kendim için aldığım mezara kendi torunum giriyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 17:34

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı’nın 19 yaşındaki torunu Ahmet Arda Alkan dün geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Alkan’ın cenazesi çok sayıda seveninin katıldığı cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kenan Balcı, “Istırap budur ölüm budur. Dün mezarı kendim için aldım bugün mezara torunum girdi. Ey Türk gençliği motor güzel bir şey ama tehlikeli." dedi.

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Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi İnönü Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Ahmet Arda Alkan idaresindeki motosiklet, ara sokaktan caddeye katılan hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanı etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Alkan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamuoyunda 'Balıkçı Kenan' olarak tanınan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin kurucusu Kenan Balcı'nın torunu olduğu öğrenilen Ahmet Arda Alkan'ın cenazesi, bugün Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Gürpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'KENDİM İÇİN MEZAR ALDIM, TORUNUMA NASİP OLDU'

Yaşadığı acıyı anlatan Kenan Balcı, "Kendim için mezar aldım, torunuma nasip oldu. Sırat köprüsü gibi motorlar. Ben mezarı kendim için aldım. Bir ay sonra askere gidecek torunumu kendi aldığım mezara koyuyorum. Motor ile trafikte hiç heyecana gerek yok. Çok yavaş hareket etmemiz lazım. Ey gençlik, ey Türk gençliği, motor kullanan kardeşlerimiz hava yağmurlu olduğu zaman mümkünse trafiğe çıkmayalım. Hem kendi canınızı yakıyorsunuz, hem de karşıdakinin canını yakıyorsunuz. Motoru dikkatli ve yavaş kullanalım. Heyecan veriyor ama heyecanın sonunda kötü şeyde olabiliyor" dedi. (DHA)

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Balıkçı Kenanın acı günü: Kendim için aldığım mezara kendi torunum giriyor

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#İstanbul#Beylikdüzü#Motosiklet

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