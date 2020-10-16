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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 10:39 | Son Güncelleme:

Balıkçı barınağındaki tekne, su alıp, yan yattı

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Balıkçı barınağındaki tekne, su alıp, yan yattı
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HATAY’ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağında bekletilen turistik tekne, bilinmeyen nedenle su aldı. Yan yatan teknenin tamamen batmaması için görevliler, halatla karaya bağladı.

İlçe açıklarında bir süre turistik restoran olarak hizmet veren Öz Gümüş isimli tekne, ekonomik nedenlerle haczedilince balıkçı barınağına getirildi. Bir süredir burada bekletilen tekne, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle su almaya başladı. Barınak görevlileri, büyük bir kısmı suya gömülen tekneyi batmaması için karaya bağladı.

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