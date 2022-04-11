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Balıkçı barınağındaki kirlilik su altından görüntülendi

#İstanbul#Deniz#İklim

İstanbul’da Kartal Sahili’nde bulunan balıkçı barınağında su altından çekilen görüntüler kirliliğin geldiği boyutu gözler önüne serdi. Dalgıç İsa Şahintürk, “Teknelerden düşen bütün plastikler ve araba lastikleri yıllarca kalıyor ve o bölgede çöp dağları oluşturuyor” dedi.

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Kartal Adalar iskelesi yakınında bulunan Balıkçı Barınağı su altından çekilen görüntüleri dehşete düşürdü. Yüzeyden çok fazla kirli durmayan ancak su altı dron ile görüntülenen balıkçı barınağının zemini çöp tabakası ile kaplandığı görülüyor. Denizin tabanında ise araba lastikleri, cam şişeler, konserve kutuları, demir parçaları gibi atıklar bulunuyor. Bölgede canlı yaşamına dair izlerin görülmediği görüntüler çevre felaketinin boyutunu gözler önüne seriyor.

“BÖLGEDE ÇÖP DAĞLARI OLUŞTURUYOR”

İstanbul’da bir çok farklı noktada dalış yapan İsa Şahintürk, “İstanbul’daki balıkçı barınakları ve teknelerin park ettiği bir çok yer maalesef diğer bölgelere oranla daha çok kirli. Çünkü teknelerin park etmek için kullandığı araba lastikleri, teknelerden düşen bütün plastikler yıllarca kalıyor ve o bölgede çöp dağları oluşturuyor. Bu bölgelerde genelde sualtı yaşamına zarar verebileceği için sualtı temizliği yapılamıyor.

Kartaldaki balıkçı barınağında ise tüm atıklar orada kalmaya devam diyor. Bu sorun neredeyse tüm iskeleler ve balıkçı barınaklarında görülebiliyor” ifadelerini kullandı.

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#İstanbul#Deniz#İklim

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