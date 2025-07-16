Balıkçı barınağında silahlı çatışma

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İSTANBUL Küçükçekmece’de dün saat 16.00 sıralarında 19 Mayıs Gençlik Parkı İç Yolu’nda bulunan balıkçı barınağına otomobille maskeli kişiler geldi. Otomobilden inen şüpheliler ellerindeki uzun namlulu silahlarla barınakta bulunan kişilere ateş açtı. Barınaktakilerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Şüpheliler, geldikleri otomobille kaçmak isterken başka araçlara çarptı. Bunun üzerine araçtan inen şüpheliler yaya olarak kaçtı. Çatışmada barınakta bulunan 2 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Uzun namlulu silahlarla otomobilden inen saldırganlar barınakta bulunanlara ateş açtı.

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Silahlı saldırganların otomobille kaçmaya çalışırken kaza yaptıkları ve yola yaya olarak devam ettikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.