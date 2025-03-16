Balıkçı Adem Yaren’e kavuştu: 14. yılda da evine geldi

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BURSA’nın Eskikaraağaç Köyü Uluabat Gölü’nde balıkçılık yapan Adem Yılmaz (67) ile Yaren leyleğin hikâyesi 14 yıl önce başladı. Köye yuva yapan ve göl çevresinde uçarken kendisine balık veren Adem Amca ile dostluk kurmaya başlayan Yaren leylek, her yıl göçten döndüğünde Adem Amca’nın kayığına binerek onunla ava çıkıyor ve birlikte zaman geçiriyordu. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, 9 yıl önce bu dostluğun fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaşarak tüm dünyanın tanımasına sebep oldu. Adem Amca ile Yaren leyleğin dostluklarını konu alan ‘Yaren’ isimli belgesel, 2019 yılında Çekya’da düzenlenen Prag Film Ödülleri’nde Burak Doğansoysal yönetmenliğinde ‘En İyi Belgesel Ödülü’nü aldı. Almanya ve Avusturya’da ders kitaplarına giren dostluk hikâyesini konu alan ‘Yaren Leylek’ isimli film ise 4 Ekim’de vizyona girmişti.

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ÖNCE EŞİ NAZLI GELDİ

Her yıl mart ayının başlarında köydeki yuvasına dönen ve son olarak geçen yıl 1 Mart’ta yuvasına gelen Yaren leyleğin bu yıl gecikmesi, gelişini merakla bekleyen dostu Adem Amca ile hayvanseverleri korkuttu. Yuvaya ilk olarak geçen Perşembe günü Yaren’in eşi Nazlı geldi. Nazlı’nın peşinden de önceki gün gece saatlerinde Yaren yuvasına döndü. O anları kameradan takip eden binlerce hayvansever, yuvaya gelen leyleğin Yaren olduğunu düşünerek heyecanlandı.

‘MORALİM DÜZELDİ’

1 haftadır köyde olan ve Adem Amca ile Yaren’i bekleyen yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, dün sabah saatlerinde göle açılan Adem Amca’nın teknesine konan leyleğin Yaren olduğunu açıkladı. Yaren Nazlı’sına, Adem Amca da Yaren’ine kavuşmuş oldu. Yaren’in gelişini baharın gelişi olarak belirten Tüydeş, “Bahar şimdi geldi işte. Yaren’imiz geldi, önce eşiyle hasret giderdi sonra ilk işi Adem Amca’nın kayığında kendini göstermek oldu. Yaren’i beklerken göç yolculuğunda leyleklerin ne zorluklar yaşadığını da öğrendik” dedi. 14 yıllık dostu Yaren’in gelişiyle mutlu olan Adem Amca ise “Şükürler olsun, geldi kayığıma kondu, moralim düzeldi. Bütün hayvanseverlere müjdeler olsun” sözlerini ifade etti.