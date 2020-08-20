Balık yasağı ne zaman kalkıyor 2020? Av sezonunun başlayacağı tarih belli oldu

Geçen nisan başlayan balık yasağının ardından, balıkçılar eylül ayında yeniden ağlarını atacak. Kovid-19 salgını ve yeterli avlanma olmaması nedeniyle av yasağının başladığı 15 Nisan'dan önce paydos eden balıkçılar, yeni sezon için hazırlıklarına başladı. 1 Eylül’de bitecek olan avlanma yasağıyla beraber sofralarda balıklar yeniden yerlerini alacak. İşte, ayrıntılar.

BALIK SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Zonguldak'ta balıkçılar, av yasağının kalkmasına kısa süre kala son hazırlıklarını sürdürüyor. Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağında, 1 Eylül’de sona erecek ağ ile avlanma yasağı öncesinde balıkçılar hazırlıklarına başladı. Ağlarını ve teknelerini tamir etmeye başlayan balıkçılar, av sezonuna hazır halde girmek istiyor. Geçen yıl palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar, bu sezon çapari ile avda kendini gösteren palamuttan umutlu olduklarını söyledi.

Kocaeli'’nin Karamürsel ilçesinde ağ ile balık yasağının kalkmasına günler kala balıkçıların hazırlıkları hızla devam ediyor. Balıkçılar, bu sezon bol miktarda palamut ve çupra yakalamayı umduklarını söyledi.

Karamürsel ilçesinde 1 Eylül’de başlayacak balık sezonu öncesinde hummalı çalışma devam ediyor. İlçenin büyük bir kısmı, balıkçılık ile geçinen Ereğli Mahallesi’nde ağlar örülüyor, teknelerin motorları gözden geçiriliyor. 31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan gece 00.00’da ilk ağlarını atacak olan balıkçılar, yeni sezon hazırlıklarını son hızıyla sürdürüyor.

Yeni sezonun başlangıcında ağlarına palamut ve çupra vurmasını beklediklerini söyleyen balıkçılar, fiyatların sezonun ilk 15 gününde yüksek seyrettikten sonra düşmesini tahmin ettiklerini söyledi.