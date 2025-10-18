Balık tutmak isterken kabusu yaşadı, oltasına kafatası takıldı

Haberin Devamı

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı sahil bandında meydana geldi. Bölgede ulunan bir amatör balıkçının oltasına, insan kafatası takıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kafatasının deforme halde olduğu tespit edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Asayiş Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafatasının kime ait olduğunun tespitine ve olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ayrıca deniz polisi, bedenin diğer kısmının da denizde olabileceği ihtimali üzerine arama yapıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.