Gündem Haberleri

Balık tutmak isterken kabusu yaşadı, oltasına kafatası takıldı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Sahil#İnsan Kafatası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 18:42

İZMİR'de, sahilde balık avlayan amatör balıkçının oltasına insan kafatası takıldı. Deniz polisi, bedenin diğer kısmının da denizde olma ihtimali üzerine arama yaparken, kafatasının kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı sahil bandında meydana geldi. Bölgede ulunan bir amatör balıkçının oltasına, insan kafatası takıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kafatasının deforme halde olduğu tespit edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

 Asayiş Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafatasının kime ait olduğunun tespitine ve olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ayrıca deniz polisi, bedenin diğer kısmının da denizde olabileceği ihtimali üzerine arama yapıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

 

 

