Oltasını kurtarmaya çalışırken kayboldu

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) Olay, saat 15.00 sıralarında Talas ilçesi Zincidere Göletinde meydana geldi. Balık tutmak için gölete gelen sağlık çalışanı Beytullah Kılıçın oltasının ağı su içinde takıldı. Bunun üzerine Kılıç, oltayı sudan çıkarmak için gölete girdi. Kılıç, oltayı çıkarmaya çalıştığı sırada suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma, durumu dalgıç ekiplerine bildirdi. AFAD, UMKE ve Turkuaz su altı arama ekipleri gözden kaybolan Kılıçın bulunması için çalışma gerçekleştirdi. Sonuç alamayan ekipler, havanının kararması nedeniyle arama çalışmalarını yarına erteledi.