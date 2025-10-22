×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Balık tutmak için denize açıldı! Teknesinin yanında 3 tane gördü

Güncelleme Tarihi:

#Bartın Kurucaşile#Yunus Sürüsü#Balıkçılık
Balık tutmak için denize açıldı Teknesinin yanında 3 tane gördü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 09:11

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde balık tutmak için denize açılan Onur Conkur (35), cep telefonu kamerasıyla teknesinin yanında yüzen yunusları görüntüledi.

Haberin Devamı

Kurucaşile ilçesi açıklarında dün akşam balık avlamak için 'Deniz Uras' isimli teknesiyle denize açılan Onur Conkur, yaklaşık 300 metre açıkta 3 yunusla karşılaştı. Teknenin yanında yüzmeye başlayan yunuslar, güzel görüntüler oluşturdu.

Balık tutmak için denize açıldı Teknesinin yanında 3 tane gördü

Bir süre tekne ile birlikte suda ilerleyen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu. Conkur, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bartın Kurucaşile#Yunus Sürüsü#Balıkçılık

BAKMADAN GEÇME!