Balık tutmak için denize açıldı! Teknesinin yanında 3 tane gördü

Haberin Devamı

Kurucaşile ilçesi açıklarında dün akşam balık avlamak için 'Deniz Uras' isimli teknesiyle denize açılan Onur Conkur, yaklaşık 300 metre açıkta 3 yunusla karşılaştı. Teknenin yanında yüzmeye başlayan yunuslar, güzel görüntüler oluşturdu.

Bir süre tekne ile birlikte suda ilerleyen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu. Conkur, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.