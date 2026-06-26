Balık tutkusu yuvasını yıktı

Haberin Devamı

Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, çiftin evliliği Ali P.’nin balık tutkusu yüzünden sarsıldı. Ali P., doğum yapan eşi Nilgün P.’nin lohusalık döneminde “Balık tutmaya gidiyorum” diyerek eve gelmemeye başladı. Eşi ve çocuklarıyla ilgilenmeyen Ali P., sürekli balık tutmaya giderek evini ve ailesini ihmal etti.

İddiaya göre Ali P., uyuşturucu madde kullanmaya da başladı. Ali P., eşine karşı takıntılı bir hal aldı ve psikolojik şiddet içeren davranışlarda bulundu. Eşinin kendisi ve çocuklarına bakmadığını, uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ileri süren Nilgün P., İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı.

Eşi Ali P.’nin ağır kusurlu olduğunu öne süren Nilgün P., “Boşanmamıza karar verilmesini ve çocuklarımın velayetinin bana verilmesini istiyorum.”