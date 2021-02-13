Balık tutarken yakalanan kurye ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşı döktü

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Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi Kadınyarı'da meydana geldi. Falezlerin denizle buluştuğu kısma inen Cenk Arıcan'ı, bölgede uygulama yapan polis ekipleri fark etti. Arıcan, kendisine seslenen polis ekiplerinin uyarısını dinlemeyince deniz polisi devreye girdi. Limandan çıkış yapan ekipler, Arıcan'ı bulunduğu yerden alıp Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Polisin tutanak hazırladığı sırada ceza yiyeceğini düşünen Arıcan, uzun süre gözyaşı döktü. Evrakların incelenmesinin ardından kısıtlamadan muaf tutulduğu anlaşılan kuryeye herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.