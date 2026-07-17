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Balık tutarken Habur Çayı'na düşmüştü: Erkan Sak'tan 9 gün sonra acı haber geldi

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#Erkan Sak#Habur Çayı#Ölüm
Balık tutarken Habur Çayına düşmüştü: Erkan Saktan 9 gün sonra acı haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 17:58

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde akıntıya kapılarak kaybolan 28 yaşındaki Erkan Sak'ın cansız bedeni, 9 gün süren yoğun arama çalışmalarının ardından bulundu. Ekiplerin zorlu şartlarda yürüttüğü aramalar sonucunda Sak'ın cenazesi, düştüğü yerin yaklaşık 3 kilometre uzağında büyük kayaların arasında tespit edildi.

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Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyü Komato mevkiinde meydana gelen olayda, balık avlamak için Habur Çayına giden 28 yaşındaki Erkan Sak, dengesini kaybederek akıntıya kapılmış ve gözden kaybolmuştu.

Balık tutarken Habur Çayına düşmüştü: Erkan Saktan 9 gün sonra acı haber geldi

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma, UMKE ve diğer arama-kurtarma ekipleri, zorlu arazi ve güçlü akıntıya rağmen 9 gün boyunca aralıksız çalışma yürüttü. Türkiye ile Irak arasında gerekli koordinasyon sağlanırken, çayın her noktası botlarla tarandı, termal dronlar, su altı ekipleri ve özel arama teknikleri kullanıldı.

Balık tutarken Habur Çayına düşmüştü: Erkan Saktan 9 gün sonra acı haber geldi

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Günler süren yoğun çalışmaların ardından AFAD ekipleri, Erkan Sak'ın cansız bedenini olayın yaşandığı noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, büyük kayaların arasına sıkışmış halde tespit etti. Ekiplerin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Erkan Sak'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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#Erkan Sak#Habur Çayı#Ölüm

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