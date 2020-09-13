MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBalık tutarken gölete düşen Erol boğuldu
GeriGündem Balık tutarken gölete düşen Erol boğuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali KADI/NİĞDE (DHA)
Haber Giriş: 13.09.2020 - 15:30 | Son Güncelleme:

Balık tutarken gölete düşen Erol boğuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balık tutarken gölete düşen Erol boğuldu
Abone Olgoogle-news

Niğde'de balık tuttuğu gölete düşen Erol Tuncer (16), yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için merkeze bağlı Koyunlu Köyü'ndeki sulama göletine giden Erol Tuncer, dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşları gölette çırpınan Tuncer'i kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından göletten çıkartılan Tuncer'in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Tuncer'in cansız bedeni otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Tuncer'in hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle