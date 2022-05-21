Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Balık tutarken bulduğu top mermisini, minibüsle Çatalca’dan Esenyurt’a getirdi

#Istanbul#Esenyurt#Top Mermisi

Çatalca'da, balık tutarken top mermisi bulan B.O., arkadaşlarına o mermiyi göstermek için minibüsle Esenyurt'a getirdi. Bir arkadaşının tedirgin olup polisi araması üzerine mermi, bomba uzmanları tarafından imha edilmeye götürüldü.

Haberin Devamı

Olay, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde yaşandı. B.O., Büyükçekmece Gölü'nün Çatalca kıyısında balık tuttuğu sırada top mermisi buldu. B.O., top mermisini kağıda sarıp balık tutmaya geldiği kamyonetine koydu. B.O. daha sonra top mermisini Çatalca'dan arkadaşlarına göstermek için yolcu minibüsünde Esenyurt'a getirdi.

B.O., bulduğu top mermisini iş merkezindeki arkadaşlarına gösterdi. Top mermisini inceledikten sonra tedirgin olan arkadaşlarından biri, durumu polise bildirdi.

İMHA EDİLECEK

Olay yerine polis ve bomba imha ekipleri geldi. Yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen top mermisi yapılan incelemelerin ardından imha edilmek üzere bomba imha ekiplerince alındı. B.O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gözden Kaçmasın

Tekvando antrenörü öğrencisine tokat atmıştı Sporcu İrem Pala: Tokat atmasını isteyen bendimTekvando antrenörü öğrencisine tokat atmıştı! Sporcu İrem Pala: Tokat atmasını isteyen bendimHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Esenyurt#Top Mermisi

BAKMADAN GEÇME!

Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli
iPodun ardından... Değişen şey sadece cihazlar değil

iPod'un ardından... 'Değişen şey sadece cihazlar değil'

#İpod
Düşman askerlerle aynı odada yaşamak Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak! 'Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...'

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli
iPodun ardından... Değişen şey sadece cihazlar değil

iPod'un ardından... 'Değişen şey sadece cihazlar değil'

#İpod
Düşman askerlerle aynı odada yaşamak Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak! 'Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...'

#Rusya