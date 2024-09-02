Balık sezonu başladı: Çok palamut az hamsi

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Denizlerde 15 Nisan itibarıyla başlayan av yasağı sona erdi. 2024-2025 su ürünleri av sezonu, 1 Eylül itibarıyla başladı. Denizlerde gırgır ve trol yöntemiyle balıkçılık faaliyetleri yaklaşık 4.5 aylık aranın ardından tekrar başladı. 1 Eylül öncesi teknelerini ve ağlarını onarıp yeni sezona hazırlanan balıkçılar, gece yarısından sonra “Vira bismillah” diyerek ağlarını denize bıraktı. İstanbul Arnavutköy’de av yasağının sona ermesiyle Karaburun Limanı’ndan denize açılan balıkçılar, sezona palamut bolluğu ile başladı. İlk tutulan palamutlar vatandaşlara dağıtıldı.

BALIK HALİ HAREKETLENDİ

Gece boyu süren avlanma faaliyetlerinin ardından balıkçılar, Gürpınar Balık Hali’ne gelerek yakaladıkları balıkları satmaya çalıştı. Balıkçı esnafı halde yoğunluk oluşturdu. Balıkçı Furkan Kıran, “Şu an tabii herkes çok heyecanlı. Üç aydır çalışmıyor balık tezgâhları. Bu sene palamuttan çok umutluyuz. Sardalya ve hamsiden de çok umutluyuz. Bekliyoruz, bizim işimiz beklemek. Fiyatı şartlar belirler. Çok balık olursa fiyat ona göre olur, az balık olursa ona göre olur. Balığın cinsi ve talep çok önemli. Burası bir çeşit balık borsası sonuçta” dedi. Balıkçı Yusuf Durmaz da “Çok heyecanlıyız, sezonumuz başladı. Bu sene çok palamut var Allah’ın izniyle. Palamuttan çok umutluyuz bu sene. Bakacağız ve göreceğiz. Balık buraya az gelirse pahalı olur, çok gelirse ucuz olur. Burası bir borsa, balık borsası. Burada gün günü hiçbir zaman tutmaz balıkta. Her gün farklı farklı. İlk gün gemiler yeni denize çıktığı için fiyatlar biraz yüksek olur, gün geçtikçe ve hava soğudukça balık fiyatları biraz daha aşağıya iner” diye konuştu.

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75 TL’YE DÜŞTÜ

Balık tezgâhlarındaki palamut bolluğu fiyatlara da yansıdı. Trabzon’daki balık tezgâhlarında 150-200 TL’ye satılan palamut yeni sezonun ilk gününde 75 TL’ye kadar düştü. 3 tanesi ise 200 TL’den satılan palamuta vatandaşlar da ilgi gösterirken, istavritin kilosu 75-100 TL, mezgitin kilosu da 100-150 TL arasında satışa sunuldu.