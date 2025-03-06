×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Balık ölümleri yaşanan Karasu Çayı'nda inceleme

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Karasu Çayı#Kirlilik
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 13:50

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kötü koku yayılan, balık ölümleri görülen ve rengi değişen Karasu Çayı'nda inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

İslahiye ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Örtülü Mahallesi'nden geçen Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'nın bir haftadır renginin siyaha döndüğünü ve kötü koku yayarak ölen balıkların yüzeye çıktığını görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbarla bölgeye giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, çayda inceleme yaptı. Kirliliğin kaynağı araştırılırken, sudan numune alındı.

Mahallede yaşayan Ali Aydın, hayvanlarına su içirmemeleri, balık avlamamaları ve kıyıya vuran balıkların toplanmaması konusunda mahalleliyi uyardıklarını belirterek, "Mahallede bulunan çayda balık ölümleri gerçekleşiyor. Suyun rengi değişti, simsiyah akmaya başladı. Yaşanan bu sorunun bir an önce çözüme ulaşmasını ve çayımızın eskisi gibi tertemiz akmasını istiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Balık ölümleri yaşanan Karasu Çayında inceleme

Balık ölümleri yaşanan Karasu Çayında inceleme

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Karasu Çayı#Kirlilik

BAKMADAN GEÇME!