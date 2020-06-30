Balık ölümleri durmadı

‘50 YILLIK BİR İHMAL’

Prof. Dr. Meriç Albay (İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi): Bu, yılların ihmali, 40-50 yıllık bir ihmal. Atık su deposu yapmışız burayı. Suyun öcünü almayacağını düşmüşüz. Ben 1989’dan beri bu gölle ilgileniyorum, sürekli olarak bu gölde balık ölümleri görürüz. Yılda bazen 3-4 kere görürüz. Eğer böyle devam ederse görmeye de devam edeceğiz. Bu gölün organik madde yükü çok fazla, oksijen çok fazla tüketiliyor havalar ısındığı zaman da oksijen çok fazla harcanır. Avcılar Kent Konseyi: Gölün farklı noktalarından İSKİ ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gölden numuneler alınmış ve göl çevresi temizliği Avcılar Belediyesi tarafından yapılmıştır. Halkın kıyıya yaklaşmaması sağlanmalıdır.

‘SEBEBİ OKSİJEN EKSİKLİĞİ’

Metin Hamamcıoğlu (Küçükçekmece Gölü’nde teknesi bulunan vatandaş): Her sene olan bir şey bu ama bu sene daha da arttı. Bölgede hiç akarsuyun olmaması göldeki oksijeni azalttı. Öğrendiğimiz bilgilere göre, bu sene oksijen oranı ikinin altına düşmüş.

Mahmut Tanal (CHP İstanbul Milletvekili): Kanal İstanbul’un yaratacağı çevresel zararlar konusunda, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) başvuru yaptım. Başvuru üzerine savunma niteliğinde yazılı görüş bildiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 10 Nisan 2020 tarihli yanıtında, Küçükçekmece Gölünü için ‘Ölü göl’ ifadesini kamuoyu ile paylaştı.

‘25 YIL ÖNCEKİ KARANLIK’

Bayram Şenocak (AK Parti İl Başkanı): Yalanlar ve algı operasyonlarıyla geçen koca 1 yılın ardından, Haliç can çekişiyor, Riva’ya zehir akıyor, Küçükçekmece Gölü’nde balıklar kıyıya vuruyor. İBB Başkanı İstanbul’u 25 yıl öncesinin karanlık günlerine sürüklüyor.

İMAMOĞLU PROJE İSTEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurmaylarından, Küçükçekmece Gölü’nde görülen balık ölümleriyle ilgili hızla sonuç alacak detaylı çalışma yapmalarını ve proje üretilmesini istedi. İBB’den yapılan açıklamada göldeki balık ölümleriyle incelemenin sürdüğü belirtilerek ölen balıkların deniz balığı olduğu, ölüm nedeninin de denizle gölün birleştiği noktada sudaki oksijenin sıfıra düşmesi ve denizin çekilmesi nedeniyle meydana geldiği ileri sürüldü. Açıklamada “Projeler üretilecek” denildi. (Fatma AKSU / İSTANBUL)