‘Balık kartalı’ Uluabat’ta avlandı

‘Balık kartalı’nın avını yediği anları da fotoğraflayan Tüydeş, yaşadığı heyecanı, “Belgesellerde görmeye alışık olduğumuz o meşhur avlanma sahnesi ile izleyenleri büyüleyen balık kartalları bugünlerde kuzeydeki üreme alanlarından güneye iniyorlar. Bu yolculuklarında göl, deniz ve nehirler, onlara ihtiyaçları olan besinleri sunuyor. Bir zamanlar ülkemizde de ürüyordu ama artık sadece göçte görüyoruz” sözleriyle ifade etti.

Akkuyruklu kartal, tavşancıl, cambaz kartal, küçük orman kartalı, büyük orman kartalı, bozkır kartalı, şah kartal, kaya kartalı, küçük kartal ve yılan kartalı ile birlikte Türkiye’de yaşayan kartal türleri arasında yer alan balık kartallarının boyları 60 santim, kanat açıklığı ise 150-170 santim arasında ölçülüyor. Orta boy bir kartal olan ve ormanların suya bakan taraflarında yuva yapan balık kartallarının başlıca yaşam alanları ise orman içindeki sular, göller, nehir ve deniz kıyıları.