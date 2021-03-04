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Barış KUL/ ERCİŞ (Van) (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

Balık istifi 114 kaçak göçmen taşınan TIR'ın sürücüsü sorguda

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Balık istifi 114 kaçak göçmen taşınan TIR'ın sürücüsü sorguda

Van'ın Erciş ilçesinde çarptığı bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra kullandığı ponza yüklü TIR'da balık istifi 114 kaçak göçmen yakalanan sürücü F.İ.'nin Erciş Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

Erçiş'in Yıldırım Usta Kavşağı'nda dün meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen Ebubekir Aksoy'a, Van'dan Ağrı yönüne giden F.İ.'nin kullandığı 27 AHA 308 plakalı TIR çarptı. Kazada ağır yaralanan Aksoy, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebubekir Aksoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, kaza sonrası polis ekipleri, TIR'dan gelen sesler üzerine arama yaptı. Aramada, üst tarafında yük bulunan TIR'ın ikinci kat haline getirilen bölmesinde balık istifi 114 kaçak göçmen bulundu.

Nefes almakta bile güçlük çektikleri görülen kaçak göçmenler, polis ekiplerince TIR'ın kapalı dorsesinden çıkarılıp minibüslerle önce sağlık kontrolüne ardından da İl Göç İdaresi'ne gönderildi, TIR sürücüsü F.İ. ise gözaltına alındı. F.İ.'nin emniyetteki işlemlerini sürdüğü, ardından da adliyeye sevk edileceği belirtildi. Kazada yaşamını yitiren Ebubekir Aksoy da dün toprağa verildi.

Balık istifi 114 kaçak göçmen taşınan TIRın sürücüsü sorguda

 

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