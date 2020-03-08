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Sinan UÇAR/TORUL (Gümüşhane) (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2020 - 15:19,Son Güncelleme:/

Balık havuzuna düşen Beren kurtarılamadı

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Balık havuzuna düşen Beren kurtarılamadı
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde ailesiyle alabalık tesisine giden Beren Atalay (2) düştüğü balık havuzunda baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Torul ilçesi Kalecik köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda ailesiyle alabalık tesisine giden Beren Atalay, çevrede oynadığı sırada bir anda gözden kayboldu. Ailesi tarafından tesis çevresinde aranan küçük kız, balık havuzunun yüzeyinde baygın halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beren Atalay, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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