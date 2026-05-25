Balık avı felaketle bitti

Giresun’da önceki gün 19.30 sıralarında Yağlıdere Deresi’ne inerek balık avlamak isteyen Sedat Çelik (24) ile yeğeni Sedat Çelik (54), akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aşırı yağışların yanı sıra zirvelerde eriyen kar suları nedeniyle derenin debisinin yüksek olması çalışmaları zorlaştırırken, aramalarda iş makineleri de kullanıldı. Yaklaşık 5 saat sonra yeğen Sedat Çelik’in dere kıyısında taşlık alanda cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından vinç ile kıyıya çıkarılan Sedat Çelik’in cansız bedeni, otopsisi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

100 PERSONEL 9 DALGIÇ ARIYOR

Gece ara verilen amca Sedat Çelik’i arama çalışmalarına, dün günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. AFAD koordinesinde yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, itfaiye ve jandarmadan yaklaşık 100 personel katıldı. Giresun’dan 5 dalgıcın yanı sıra Samsun’dan görevlendirilen 4 dalgıcın da çalışmalara destek verdiği, bölgede dron destekli arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Öte yandan amca ve yeğenin Kurban Bayramı Tatili için kısa süre önce İstanbul’dan memleketleri Giresun’a gittikleri bildirildi.