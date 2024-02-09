Bali tatili yapan Türk turistler kâbusu yaşadı! 'Eşkıyalar bizi tehdit ediyor, hepsini polise göstereceğim'

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Fatoş ve Niyazi Solak çifti, 'unutulmaz bir tatil' hayali kurarken Endonezya'nın ünlü adası Bali'de kâbus dolu anlar yaşadı. Batur Dağı'nda trekking yapmak ve gün doğumunu izlemek isteyen Solak çifti turist avcısı olarak tabir edilen kişilerinin saldırısına uğradı.

"ZORLA REHBER OLMAYI TEKLİF ETTİLER"

Yaşadıkları olayı anlatan Fatoş Solak, o anlardan şöyle bahsetti, "Motorumuzu park edip başlangıç noktasına doğru yürümeye başladık. İnsanlar hâlâ peşimizden geliyor ve zorla rehber olmayı teklif ediyorlardı. Yaptığımız araştırmalarda rehbere gerek olmadığını öğrendiğimiz için istemediğimizi söyledik. Bunun zorunlu olduğunu yoksa çıkamayacağımızı söyleyerek kandırmaya çalışıyorlardı ancak tepki vermeden yürümeye devam ettik.

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"BİZİ SOPAYLA TEHDİT ETTİLER"

Niyazi benden 5 adım kadar önde gidiyordu. Tam kapıya yaklaştığımız sırada 7-8 tane adam Niyazi'nin önüne etten duvar ördüler, eşim ısrarla geçmeye çalışınca ittirerek uzaklaştırdılar. Hâlâ bize ısrarla rehber almamızın zorunlu olduğunu yoksa bizi dağa çıkarmayacaklarını söylüyorlardı. Biz İngilizce bilmiyor, anlamıyor gibi davranıp karşılık vermeyerek geçmeye zorladık. İçlerinden bir tanesi yerden aldığı sopayla bizi tehdit etti.

"İÇERİ GÖTÜRMEYE ÇALIŞTILAR"

Diğerleri eşimi çekiştirerek girmesini engellemeye çalıştı. Sopayı görünce ben 'Polis çağırın' diye bağırmaya başladım. Bizi polisin içeride, ofiste olduğunu söyleyerek içeri götürmeye çalıştılar. Ofise yaklaşınca orada polisin olmayacağını düşünerek geri döndük, polisin bize gelmesini istedim.

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"PASAPORTUMUZU ALARAK BİZİ TEHDİT EDECEKLERDİ"

"Turist avcılarının kendilerini odaya sokarak zorla pasaportlarını alıp tehdit edeceklerini" söyleyen Solak, yaşanılanların devamını şöyle anlattı:



Çünkü kendi aralarında konuşurken pasaport kelimesini duydum. Daha sonra elçilikten arayan personel bu halkın pasaport üzerinden tehdit ettiğini söyleyince bu tahminimizde haklı çıktık. Neyse ki aklımıza geldi de vermedik. Dışarıda 'Polis istiyorum' diye bağırmaya devam ettim. '2 dakikaya geliyor' diyerek bizi oyalamaya çalıştılar, tabii gelen olmadı. Eşim tekrar kapıya doğru yürüdü, yine koşarak ona engel oldular. Ben elime telefonu alıp birkaç video çekerek kanıt oluşturmak istedim. Özellikle mafya tipli biri sürekli üstüme yürüyerek bizi ittirip hem kendi dilinde hem de İngilizce küfürler etti. Harita üzerinden baktığımda yakında polis noktası görünmüyordu. Hava karanlık ve onların da sayısı kalabalık olduğu için geri dönüp polise gitmeye karar verdik.

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Birkaç arkadaşımız gitmişti ancak onlar da rehber aldığını, aslında bunun gerekli olmadığını söyledi" diyen Solak ailesi, "Onun dışında Google yorumlarında diğer turistlerin benzer olaylar yaşadıklarını okuduk ama para ödemedikleri halde hiçbiri bizde olduğu gibi ileri gitmemiş