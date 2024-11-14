Balerin Eylül ölü bulundu

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İstanbul Kağıthane’de yaşayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz, önceki gün sabah saatlerinde evlerinde ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra odasına geçti. 12.30 sıralarında odaya giren anne Sibel Ilgaz, kızını birbirine bağlanmış sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde buldu. Anne, bıçakla çantanın askısını kestikten sonra 112’yi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrollerde Eylül Sıla’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın öğretmen annesi Sibel Ilgaz ile inşaat mühendisi babası Barış Ilgaz ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Eylül Sıla Ilgaz’ın kahvaltıdan sonra annesiyle tartıştığı ve ardından odasına geçtiği bilgisine ulaşıldı. Eylül Sıla Ilgaz’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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BAŞARILARIYLA TANINIYORDU

Kazandığı başarılarla öne çıkan Eylül Sıla Ilgaz, dans dünyasında adını duyurmuştu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eğitim gören Ilgaz, İspanya’nın Alicante kentinde düzenlenen World Dance Fair’de ikinci olarak, Vaganova Bale Akademisi’nde tam zamanlı eğitim hakkı kazandı. Ayrıca farklı ülkelerde yaz okulu ve tam zamanlı eğitim bursları da alarak Türkiye’yi uluslararası platformlarda başarıyla temsil etti.

3 MADALYA KAZANMIŞTI

Eylül Sıla Ilgaz, katıldığı 8 ayrı yarışmadan 1 altın, 2 gümüş madalya kazanmıştı.