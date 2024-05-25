Balenin Kuğusu’ndan erken veda

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Kısa bir süredir yumuşak doku kanseri (sarkom) hastalığı ile mücadele eden Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin başkoreografı, eski başbalerinlerinden sevilen sanatçı Almula Özlem 45 yaşında, önceki gün tedavi gördüğü hastanede gözlerini hayata kapattı. Özlem, dün yıllarca dans ettiği Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde düzenlenen tören ve Doğramacızade Ali Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı’nda sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 1978 Ankara doğumlu olan Özlem, 1985 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü çocuk balesi bölümüne girerek sanat hayatına adım attı. Burada tüm eserlerde misafir çocuk sanatçı olarak dans etti.

ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı’na girdi. 10 yıllık konservatuvar eğitimini, üstün başarısından ötürü iki yıl sınıf atlayarak yüksek lisans bölümünü bitirdi. 1995 yılında kazandığı burs ile de Kanada’da Royal Winnipeg Ballet School’da öğrenim gördü. 1998’de Devlet Opera ve Balesi’nde profesyonel hayatına başlayarak, solist ve başdansçı olarak görev aldı. 2000 yılında Finlandiya’nın Helsinki şehrindeki Helsinki Ballet Competition’a katılarak Türkiye’yi temsil etti. 2007 yılında Rotary Kulüpleri tarafından “Yılın Sanatçısı” ödülü verildi. Uzun yıllar Ankara Devlet Opera ve Balesi başdansçısı olarak profesyonel sanat hayatına devam eden Özlem, sahneye veda ettikten sonra genel müdürlükte bale başöğretmenliğinden başkoreograflığa kadar pek çok görevi başarıyla üstlendi.

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SANATÇI BİR AİLE

BALE sanatçısı bir ailede dünyaya gelen Özlem’in annesi Özgül ve babası Oğuz da kendisi gibi Devlet Opera ve Balesi’nin önemli sanatçıları arasında yer alıyor. Kardeşi Bleda da yine Ankara Opera ve Balesi sanatçılarından. Almula Özlem, bale sanatçısı bir aileden geldiği için kulislerde büyüyor. Sahne tozunu ise ilk kez dört yaşında yutuyor. Deli Dumrul’da başroldeki babasına sarılıyor. O günden sonra da sahneden inmiyor.

GERÇEK BİR KUĞU GİBİYDİ

TÜRKİYE’de balenin kuruluşundan beri içerisinde yer alan baba Oğuz Özlem (79) kızı ile ilgili duygularını şöyle anlatıyordu: “Kuğu Gölü, Türkiye’de ilk kez 1965 yılında sahneye konuldu. 1972 yılına kadar eserde dans ettim. Kuğu Gölü’nde 40’ın üzerinde sahne aldım. Ama kızımı başrolde gördüğüm kadar hiç keyiflenmemiştim. Onunla gurur duydum. Çok güzel dans etti. Gerçek bir kuğu gibiydi.”