Balede Nilay rekoru

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Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin (ADOB) 20 yaşındaki genç balerini Nilay Tahiroğlu, geçen şubat ayında Moskova Gubernskiy Tiyatrosu ve RAMT’ta gerçekleşen Moskova Bale Yarışması’ndan 110 dansçı arasından ikincilikle dönmüştü. 10-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 8. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması’nda ise “Büyük Kızlar” kategorisinde birinci olmuştu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Konservatuvarı lisans mezunu olan Tahiroğlu, 2021 yılında Üsküp-Kuzey Makedonya’da düzenlenen “Stage 2021” Uluslararası Dans Yarışması’ndan da birincilikle dönmüştü.

500 DANSÇIYI GEÇTİ

Tahiroğlu, önceki gün de başarılarına bir yenisini ekledi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk’ün jüri başkanlığını üstlendiği Kore Uluslararası Bale Yarışması’ndan da ikincilikle döndü. 500 yarışmacının arasından sıyrılan Tahiroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu. Sağtürk, yetenekli balerini sosyal medya hesabından birlikte fotoğraflarıyla “Dünyanın tüm dansçıları adeta buradaydı. 500 üstün yetenek arasında Nilayımız ikinci oldu. Bütün yorgunluklarımız gitti” mesajıyla tebrik etti.

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DON KİŞOT’TA BAŞROL OYNADI

ADOB’da iki yıldır dans eden ve Don Kişot balesinde başrolde yer alan Tahiroğlu, Seul’de kazandığı ödüle ilişkin Hürriyet’e duygularını şöyle aktardı: “Yine çok güzel ama zorlu bir yolculuktu. Son iki hafta özellikle yarışmaların peş peşe gelmesi ile hem fiziksel hem de mental olarak yoğun ve yorucu geçti. Ama geçen zamana dönüp baktığımda ve ülkeye güzel bir ödülle döndüğümde bunların hiçbir önemi kalmıyor. Son beş ay gerçekten çok zordu ama iyi ki bu zorlukları yaşadım. Çalışmalarımın emeğini alabiliyor olmanın verdiği mutluluğa paha biçilemez kesinlikle.”